В Литве несколько тысяч человек протестуют против ограничений для невакцинированных

10 августа у здания парламента Литвы проходит акция протеста против ограничений для невакцинированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Ожидается, что 10 августа Сейм Литвы соберется на внеочередное заседание.

Представительница полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала, что у парламента собрались около 4500 человек, инцидентов пока не было.

"По подсчетам полиции, собралось 4500-5000 человек. На данный момент никаких инцидентов не было зафиксировано. Кажется, кому-то стало плохо, вызвали скорую", - отметила она.

Фото LRT

У здания парламента поставили стилизованную виселицу, а у сцены - бутафорскую колючую проволоку, обвешанную звездами Давида. Участники акции пытались обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Люди скандируют: "Парламент - долой!"

Так называемый "паспорт возможностей" в Литве могут получить привитые, переболевшие COVID-19 или получившие отрицательный результат теста. "Паспорт возможностей" в Литве ввели с мая. Его владельцы могли пользоваться различными карантинными послаблениями. Всего с начала действия документа его скачали 700 000 человек.

Правительство Литвы планирует с 13 сентября ограничить возможности получения контактных услуг людьми без "паспортов возможностей", включая общественный, пригородный, междугородный транспорт, услуги такси.

Непривитые люди, которые не болели и не сдали тест ПЦР, смогут посещать лишь небольшие магазины, они не смогут ходить в торговые центры, салоны красоты, заведения общественного питания, места развлечений, посещать массовые мероприятия.