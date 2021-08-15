Президент Афганистана покинул страну
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный сотрудник МВД Афганистана подтвердил, что Гани уехал в Таджикистан. На просьбу прокомментировать ситуацию администрация президента "ничего не может сказать о движении Ашрафа Гани по соображениям безопасности".
Представитель талибов сказал, что группа проверяла местонахождение Гани.
По информации ВВС, вице-президент Афганистана Амрулла Салех также выехал из страны.
Афганское агентство Tolo News также сообщает со ссылкой на свои источники, что Гани уехал в Таджикистан.
Ранее в воскресенье исполняющий обязанности министра обороны Бисмиллах Мохаммади заявил, что президент передал полномочия по разрешению кризиса в стране политическим лидерам.
Мохаммади сказал, что в понедельник делегация отправится в Доху для переговоров. В состав делегации входят ключевые политические лидеры, в том числе Юнус Кануни, Ахмад Вали Масуд, Мохаммад Мохакик и другие.
Источники, близкие к "Талибану", сообщили, что была достигнута договоренность о том, что Гани уйдет в отставку после политического соглашения и передаст власть переходному правительству.
Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
Талибы также объявили о взятии под контроль важного стратегического города Джелалабад, который дает им контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар, одной из главных магистралей в Афганистане.
Днем ранее талибы захватили город Мазари-Шариф на севере страны. Оба города были взяты под контроль с небольшими боевыми действиями.