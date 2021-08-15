Президент Афганистана покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный сотрудник МВД Афганистана подтвердил, что Гани уехал в Таджикистан. На просьбу прокомментировать ситуацию администрация президента "ничего не может сказать о движении Ашрафа Гани по соображениям безопасности".

Представитель талибов сказал, что группа проверяла местонахождение Гани.

По информации ВВС, вице-президент Афганистана Амрулла Салех также выехал из страны.

Афганское агентство Tolo News также сообщает со ссылкой на свои источники, что Гани уехал в Таджикистан.

Ранее в воскресенье исполняющий обязанности министра обороны Бисмиллах Мохаммади заявил, что президент передал полномочия по разрешению кризиса в стране политическим лидерам.

Мохаммади сказал, что в понедельник делегация отправится в Доху для переговоров. В состав делегации входят ключевые политические лидеры, в том числе Юнус Кануни, Ахмад Вали Масуд, Мохаммад Мохакик и другие.

Источники, близкие к "Талибану", сообщили, что была достигнута договоренность о том, что Гани уйдет в отставку после политического соглашения и передаст власть переходному правительству.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Талибы также объявили о взятии под контроль важного стратегического города Джелалабад, который дает им контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар, одной из главных магистралей в Афганистане.

Днем ранее талибы захватили город Мазари-Шариф на севере страны. Оба города были взяты под контроль с небольшими боевыми действиями.