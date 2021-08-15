Президент Афганістану залишив країну

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Високопоставлений співробітник МВС Афганістану підтвердив, що Гані поїхав в Таджикистан. На прохання прокоментувати ситуацію адміністрація президента "нічого не може сказати про рух Ашрафа Гані з міркувань безпеки".

Представник талібів сказав, що група перевіряє місцезнаходження Гані.

За інформацією ВВС, віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех також виїхав з країни.

Афганське агентство Tolo News також повідомляє з посиланням на свої джерела, що Гані поїхав в Таджикистан.

Раніше в неділю виконуючий обов'язки міністра оборони Бісміллах Мохаммаді заявив, що президент передав повноваження з вирішення кризи в країні політичним лідерам.

Мохаммаді сказав, що в понеділок делегація відправиться в Доху для переговорів. До складу делегації входять ключові політичні лідери, в тому числі Юнус Кануні, Ахмад Валі Масуд, Мохаммад Мохакікі та інші.

Джерела, близькі до "Талібану", повідомили, що була досягнута домовленість про те, що Гані піде у відставку після політичної угоди і передасть владу перехідному уряду.

Нагадаємо, 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Таліби оголосили про взяття під контроль важливого стратегічного міста Джелалабад, який дає їм контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістані.

Днем раніше таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі країни. Обидва міста були взяті під контроль з невеликими бойовими діями.