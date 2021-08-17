Байден не жалеет о выводе войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден считает правильным решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране к "Талибана".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Байден, отбросив резкую критику своей афганской политики со стороны как республиканцев, так и демократов, некоторых бывших генералов и правозащитных групп, решительно защищает выход США с 20-летней войны, которая длилась в течение четырех президентств.

"Я твердо стою за своим решением. После 20 лет я понял, что никогда не было благоприятного времени для вывода американских войск. Вот почему мы все еще там", - сказал Байден в выступлении в Белом доме.

Президент назвал болезненными сцены с мирными жителями Афганистана, которые отчаянно пытались бежать из страны, и признал, что "Талибан" достиг гораздо более быстрого захвата страны, чем ожидала его администрация.

"Правда такова: это произошло быстрее, чем мы предполагали. Итак, что произошло? Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганские военные сдавались, иногда даже не пытаясь воевать", - сказал Байден.

Заявление Байдена стало его первой личной реакцией на вспышку крупнейшего внешнеполитического кризиса его президентства. Ободренные выводом войск США, боевики "Талибана" на прошлой неделе прошли по всей стране и в воскресенье захватили столицу Кабул, заставив президента Афганистана, поддерживаемого США, бежать из страны.

В понедельник вечером Байден также позволил выделить до 500 млн долларов из фонда чрезвычайных ситуаций для удовлетворения "неожиданных срочных" нужд беженцев, в том числе для афганцев, подают специальные иммиграционные визы, сообщил Белый дом.

На международном уровне переход власти к талибам и хаос во время эвакуации вызвали сомнения относительно обязательств Америки перед своими союзниками.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей "горько" наблюдать за полным крахом кампании, в которую Германия и другие партнеры по НАТО вступили вслед за США после терактов 11 сентября 2001 года.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.