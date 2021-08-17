Байден не шкодує про виведення військ США з Афганістану

Президент США Джо Байден вважає правильним рішення про виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на сцени хаосу і паніки, спричинені переходом влади в країні до "Талібану".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Байден, відкинувши різку критику своєї афганської політики з боку як республіканців, так і демократів, деяких колишніх генералів та правозахисних груп, рішуче захищає вихід США із 20-річної війни, яка тривала протягом чотирьох президентств.

"Я твердо стою за своїм рішенням. Після 20 років я зрозумів, що ніколи не було сприятливого часу для виведення американських військ. Ось чому ми все ще там", - сказав Байден у телепромові в Білому домі.

Президент назвав болісними сцени з мирними жителями Афганістану, які відчайдушно намагалися втекти з країни, і визнав, що "Талібан" досяг набагато швидшого захоплення країни, ніж очікувала його адміністрація.

"Правда така: це сталося швидше, ніж ми передбачали. Отже, що сталося? Політичні лідери Афганістану здалися і втекли з країни. Афганські військові здавалися, іноді навіть не намагаючись воювати", - сказав Байден.

Заява Байдена стала його першою особистою реакцією на спалах найбільшої зовнішньополітичної кризи його президентства. Підбадьорені виведенням військ США, бойовики "Талібану" минулого тижня пройшли по всій країні і в неділю захопили столицю Кабул, змусивши президента Афганістану, який підтримується США, втекти з країни.

У понеділок ввечері Байден також дозволив виділити до 500 мільйонів доларів із фонду надзвичайних ситуацій для задоволення "несподіваних термінових" потреб біженців, в тому числі для афганців, які подають спеціальні імміграційні візи, повідомив Білий дім.

На міжнародному рівні перехід влади до талібів та хаос під час евакуації викликали сумніви щодо зобов’язань Америки перед своїми союзниками.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що їй "гірко" спостерігати за повним крахом кампанії, в яку Німеччина та інші партнери по НАТО вступили слідом за США після терактів 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.

Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.