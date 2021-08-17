Германия приостановила помощь на развитие Афганистана

После того как исламистское движение "Талибан" взяло власть в Афганистане правительство Германии приостановило государственную помощь для развития страны.

Об этом сообщил министр развития Германии Герд Мюллер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Все немецкие и международные сотрудники Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), которое отвечает за государственную помощь в развитии, безопасно выехали из страны.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы вывезти местный персонал из немецких организаций по вопросам развития и помощи, которые сотрудничают с нами и которые хотят этого", - добавил Мюллер.

Афганистан до сих пор был номером один среди стран-получателей немецкой помощи для развития. За этот год было выделено 250 млн евро. Но средства из этой суммы еще не были перечислены. Кроме того, средства из других департаментов до сих пор поступали в Афганистан, например, на гуманитарную помощь или обучение полиции. В этом году Германия пообещала стране в целом 430 млн евро.

Ранее сообщалось, что транспортный самолет Бундесвера типа А400М, который может поместить на борту более 100 человек, вылетел из Кабула с всего 7 эвакуированными на борту.