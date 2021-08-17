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Німеччина призупинила допомогу на розвиток Афганістану

Вівторок, 17 серпня 2021, 14:22

Після того як ісламістський рух "Талібан" перебрав владу в Афганістані уряд Німеччини призупинив державну допомогу для розвитку країни.

Про це повідомив міністр розвитку Німеччини Герд Мюллер, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Усі німецькі та міжнародні співробітники Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), яке відповідає за державну допомогу в розвитку, безпечно виїхали з країни.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вивезти місцевий персонал з німецьких організацій з питань розвитку та допомоги, які співпрацюють з нами і які хочуть цього", - додав Мюллер.

Афганістан досі був номером один серед країн-одержувачів німецької допомоги для розвитку. За цей рік було виділено 250 мільйонів євро. Але кошти з цієї суми ще не були перераховані. Крім того, кошти з інших департаментів досі надходили до Афганістану, наприклад, на гуманітарну допомогу чи навчання поліції. У цьому році Німеччина пообіцяла країні загалом 430 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що транспортний літак Бундесверу типу А400М, який може помістити на борту понад 100 людей, вилетів з Кабула з всього 7 евакуйованими на борту.

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Німеччина Афганістан
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