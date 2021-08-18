Лидеры G7 проведут встречу из-за кризиса в Афганистане

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон договорились на следующей неделе провести виртуальный саммит G7 для обсуждения Афганистана.

Об этом сообщили в Белом доме после телефонного разговора двух лидеров, пишет "Европейская правда".

Байден и Джонсон договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход, отмечается в сообщении.

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Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана.

"В частности, это касается того, как мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим афганцам, которые оказались в сложной ситуации", - отметили в Белом доме.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, мирным ли будет дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.

Тысячи афганских беженцев будут переселены в Великобритании после того, как талибы захватили контроль над Кабулом.

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