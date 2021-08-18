Лідери G7 проведуть зустріч через кризу в Афганістані

Президент США Джо Байден і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон домовилися наступного тижня провести віртуальний саміт G7 для обговорення Афганістану.

Про це повідомили у Білому домі після телефонної розмови двох лідерів, пише "Європейська правда".

Байден і Джонсон домовилися провести на наступному тижні віртуальну зустріч G7, щоб обговорити спільну стратегію і загальний підхід, наголошується у повідомленні.

Читайте також Головний дипломат ЄС назвав передумови співпраці з майбутнім урядом Афганістану

Вони обговорили необхідність у подальшому координувати дії союзників у тому, що стосується Афганістану.

"Зокрема, це стосується того, як світова спільнота може надати подальшу гуманітарну допомогу і підтримку біженцям та іншим афганцям, які опинилися в складній ситуації", - зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини.

Тисячі афганських біженців будуть переселені до Великої Британії після того, як таліби захопили контроль над Кабулом

Читайте також: Натяки для України: що мав почути Київ у промові Байдена щодо Афганістану.