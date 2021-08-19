Главы МИД стран НАТО соберутся на внеочередную сессию обсудить Афганистан
В пятницу 20 августа из-за последних событий в Афганистане состоится экстренное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Заседание состоится в виртуальном формате. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят события в Афганистане.
Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщалось, Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане.
На следующей неделе также запланирована онлайн-встреча лидеров Группы семи, на которой будут обсуждать общую стратегию и подход к ситуации в Афганистане.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, будет ли мирным дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.
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