Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС визнав українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія"

Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня

Стали відомі учасники першого саміту Кримської платформи

Уряд Німеччини призначив уповноваженого щодо транзиту газу через Україну






Глави МЗС країн НАТО зберуться позачергово обговорити Афганістан

Четвер, 19 серпня 2021, 13:59

У п’ятницю 20 серпня через останні події в Афганістані відбудеться екстрене засідання  Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Засідання відбудеться у віртуальному форматі. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять події в Афганістані.

Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Як повідомлялося, ​​Італія ініціює позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані.

На наступний тиждень також запланована онлайн-зустріч лідерів Групи семи, на якій обговорюватимуть спільну стратегію та підхід до ситуації в Афганістані.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини. 

Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Афганістан Альянс
powered by lun.ua