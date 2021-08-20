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Байден планирует сменить спецпредставителя на саммите Крымской платформы - ОПУ

Пятница, 20 августа 2021, 18:22

Министр транспорта США Питер Буттиджедж, который должен был посетить саммит Крымской платформы в качестве спецпосланника президента Байдена, может быть заменен другим чиновником.

Об этом заявил на брифинге в офисе президента Украины спикер президента Сергей Никифоров.

"Скорее всего будет изменение представителя США на Крымской платформе", - сообщил он.

Никифоров отказался уточнять детали запланированной замены, посоветовав дождаться официального сообщения США "чтобы не было недоразумений". "Европейская правда" уже обратилась за комментарием к американской стороне.

Как сообщалось, до последнего момента планировалось, что участником саммита Крымской платформам 23 августа станет министр транспорта Питер Буттиджедж. Ожидалось, что он приедет в Киев с длительным визитом – как сообщали источники, "чтобы ближе познакомиться со страной".

Пока неизвестно, по каким причинам США рассматривают возможность замены представителя Байдена на саммите.

Подробнее о саммите читайте в статье Пощечина для России с 4 континентов: главное об успехах и неудачах саммита Крымской платформы.

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