Байден планує змінити свого представника на саміті Кримської платформи – ОПУ

Міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, який мав відвідати саміт Кримської платформи у якості спецпосланника президента Байдена, може бути замінений іншим посадовцем.

Про це заявив на брифінгу в офісі президента України речник президента Сергій Никифоров.

"Найімовірніше буде зміна представника США на Кримській платформі", - повідомив він.

Никифоров відмовився уточнювати деталі запланованої заміни, порадивши дочекатися офіційного повідомлення, "щоби не було непорозумінь". "Європейська правда" вже звернулася за коментарем до американської сторони.

Як повідомлялося, до останнього моменту планувалося, що учасником саміту Кримської платформи 23 серпня стане міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Очікувалося, що він приїде до Києва з тривалим візитом – як повідомляли джерела, "щоби ближче познайомитися з країною".

Наразі невідомо, через які причини США розглядають можливість заміни представника Байдена на саміті.

Детальніше про саміт читайте у статті Ляпас для Росії з 4 континентів: головне про успіхи та невдачі саміту Кримської платформи.