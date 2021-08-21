Последняя страна НАТО присоединилась к Крымской платформе

Албания подтвердила участие в саммите Крымской платформы, таким образом в мероприятии примут участие все страны-члены НАТО.

Об этом сообщил дипломатический источник в комментарии "Европейской правде".

"Свое участие в Крымской платформе подтвердила Албания. Таким образом, на саммите 23 августа будут присутствовать все 30 членов НАТО" - отметил источник.

При этом источник не уточнил, кто именно будет представлять Албанию на саммите.

Накануне Исландия стала еще одной страной НАТО, которая подтвердила участие в саммите Крымской платформы.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

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