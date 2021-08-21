Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Последняя страна НАТО присоединилась к Крымской платформе

"Месть за Крымскую платформу": РФ ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы

США ввели санкции против "Северного потока-2": проект они не остановят

Байден сменит спецпредставителя на саммите Крымской платформы






Последняя страна НАТО присоединилась к Крымской платформе

Суббота, 21 августа 2021, 11:55

Албания подтвердила участие в саммите Крымской платформы, таким образом в мероприятии примут участие все страны-члены НАТО.

Об этом сообщил дипломатический источник в комментарии "Европейской правде".

"Свое участие в Крымской платформе подтвердила Албания. Таким образом, на саммите 23 августа будут присутствовать все 30 членов НАТО" - отметил источник.

При этом источник не уточнил, кто именно будет представлять Албанию на саммите.

Накануне Исландия стала еще одной страной НАТО, которая подтвердила участие в саммите Крымской платформы.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Читайте подробнее в статье: Крымская платформа: как она будет работать и каких результатов стоит ждать

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Крым Украина-НАТО
powered by lun.ua