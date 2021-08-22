Командующий НАТО к Дню независимости: Украина может полагаться на Альянс

Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующего ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк по случаю 30-й годовщины Независимости Украины заявил, что Украина может полагаться на полную солидарность НАТО.

Об этом говорится в видеообращении адмирала, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Поздравляю миллионы украинцев, которые сегодня отмечают 30-ю годовщину Независимости. 30 лет назад храбрые патриоты объединились, чтобы провозгласить Украину независимым государством. В 1991 году ваш народ отчаянно боролся и заплатил высокую цену за свою свободу, право на собственный выбор и путь. Сегодня Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитету и территориальной целостности, и может полагаться на полную солидарность НАТО ", - сказал Берк.

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Он заверил, что Украина - ценный партнер НАТО, и Альянс предоставляет надежную политическую и практическую поддержку украинскому оборонному сектору.

"От военных учений и финансовой помощи к поддержке в противодействии пандемии COVID-19, НАТО продолжает оказывать мощную практическую помощь Украине", - сказал Берк.

Адмирал подчеркнул, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности.

"Празднуя сегодня День независимости, украинцы во всем мире помнят об испытаниях, через которые им пришлось пройти, чтобы защитить свою свободу. Украинцы хорошо знают цену свободы. В этот день я желаю всем вам счастливой 30-й годовщины Независимости... Мы в НАТО надеемся на счастливое будущее вместе с Украиной", - отметил Берк.

Напомним, по свежим опросам социологической группы "Рейтинг", вступление в НАТО поддерживают 54% украинцев.