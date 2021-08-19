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Здание Совета Европы ко Дню независимости подсветят цветами флага Украины

Четверг, 19 августа 2021, 10:10

К 30-й годовщине независимости Украины здание Совета Европы в Страсбурге подсветят цветами украинского флага.

Об этом сообщил постоянное представительство Украины при Совете Европы, передает "Европейская правда".

"Уже скоро! В День Государственного флага Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины здание одной из старейших и крупнейших европейских организаций - Совета Европы - 23 и 24 августа засияет цветами украинского флага", - говорится в сообщении представительства в Facebook.

Как сообщалось, Ниагарский водопад на границе Канады и США подсветят сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины.

Кроме того, ко Дню независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

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