Здание Совета Европы ко Дню независимости подсветят цветами флага Украины

К 30-й годовщине независимости Украины здание Совета Европы в Страсбурге подсветят цветами украинского флага.

Об этом сообщил постоянное представительство Украины при Совете Европы, передает "Европейская правда".

"Уже скоро! В День Государственного флага Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины здание одной из старейших и крупнейших европейских организаций - Совета Европы - 23 и 24 августа засияет цветами украинского флага", - говорится в сообщении представительства в Facebook.

Как сообщалось, Ниагарский водопад на границе Канады и США подсветят сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины.

Кроме того, ко Дню независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.