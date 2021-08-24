В МИД рассказали о трудностях эвакуации из Кабула

Один из самолетов, приззаченный для эвакуации из Кабула граждан Украины, "захватили" и он вылетел с другими людьми на борту в другую страну, а еще несколько попыток эвакуации не удались из-за того, что пассажиры не могли попасть в аэропорт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии Громадському радио.

По его словам, последнюю неделю вся украинская дипломатическая служба "работала в режиме краш-теста".

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически "украли" самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал Енин.

ДОПОЛНЕНО. В комментарии "Европейской правде" в МИД уточнили, что все самолеты, на которых эвакуировали граждан Украины, безопасно вернулись в Украину и "захвата самолета" в прямом значении слова не происходило.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет ... Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытащить украинцев", - прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он добавил, что всего было три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский самолет, который 23 августа вылетел из Кабула с около 100 украинцами стал последним гражданским рейсом в понедельник. В Афганистане еще остаются около 50 граждан Украины.

22 августа утром в аэропорту "Борисполь" приземлился второй эвакуационный борт Украины. Военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинцев, а также граждан других государств. Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близ Кабула. Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.