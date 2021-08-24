В МЗС розповіли, в яких умовах вивозили українців з Кабула 

Один з літаків, призначений для евакуації з Кабула громадян України, вилетів з іншими людьми на борту до іншої країни, а ще кілька спроб евакуації не вдались через те, що пасажири не могли потрапити в аеропорт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у коментарі Громадському радіо.

За його словами, минулий тиждень уся українська дипломатична служба "працювала у режимі краш-тесту".

"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично "вкрали" літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту", — розповів Єнін.

ДОПОВНЕНО. Згодом в коментарі "Європейській правді" в МЗС уточнили, що всі літаки, на яких евакуювали громадян України, безпечно повернулися в Україну і "захоплення літака" у прямому сенсі слова не було.

"Захоплених українських літаків в Кабулі чи деінде немає… Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягти українців", - прокоментував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він додав, що на цей час було три евакуаційні рейси, якими вивезли 256 людей.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що український літак, який 23 серпня вилетів з Кабула із близько 100 українцями, став останнім цивільним рейсом в понеділок. В Афганістані ще залишаються близько 50 громадян України.

22 серпня вранці в аеропорту "Бориспіль" приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва.

Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабула 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.