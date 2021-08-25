ЕС попросил США охранять аэропорт Кабула "столько, сколько потребуется"

Европейский Союз попросил Соединенные Штаты обеспечивать безопасность аэропорта Кабула "столько, сколько необходимо", чтобы гарантировать дальнейшую эвакуацию людей в Афганистане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Time.

После встречи лидеров G7, посвященной ситуации в Афганистане, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС и его государства-члены уделяют приоритетное внимание безопасной эвакуации граждан коалиции, афганских сотрудников и их семей.

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"Мы подняли этот вопрос с нашими американскими друзьями и партнерами по двум конкретным аспектам: во-первых, необходимо обеспечивать безопасность аэропорта до тех пор, пока это необходимо, для завершения операций", - сказал он во время пресс-конференции.

"Во-вторых, должен быть справедливый и равноправный доступ к аэропорту для всех граждан, имеющих право на эвакуацию", - добавил Мишель.

Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на призывы союзников к "Талибану" продолжить эвакуацию после 31 августа, США успевают уйти до этой даты и заинтересованы завершить эвакуацию быстрее - через растущую угрозу атаки "Исламского государства".

Однако ЕС просит о продлении дедлайна, поскольку он обеспокоен возможностью эвакуированных безопасно добраться до аэропорта Кабула.

Мишель призвал новую афганскую власть позволить свободный проезд всем иностранным и афганским гражданам, желающим попасть в аэропорт.

По словам представителя Европейской комиссии, эвакуация всего персонала ЕС из Афганистана завершена. Однако остается неясным, удалось ли эвакуировать только весь европейский персонал и их семьи, или также афганцев, которые работали на ЕС.