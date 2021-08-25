ЄС попросив США охороняти аеропорт Кабула "стільки, скільки буде потрібно"

Європейський Союз попросив Сполучені Штати забезпечувати безпеку аеропорту Кабула "стільки, скільки необхідно", щоб гарантувати подальшу евакуацію людей в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Time.

Після зустрічі лідерів G7, присвяченій ситуації в Афганістані, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС і його держави-члени приділяють пріоритетну увагу безпечній евакуації громадян коаліції, афганських співробітників та їх сімей.

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"Ми підняли це питання з нашими американськими друзями і партнерами за двома конкретними аспектами: по-перше, необхідно забезпечувати безпеку аеропорту до тих пір, поки це необхідно, для завершення операцій", - сказав він під час пресконференції.

"По-друге, має бути справедливий і рівноправний доступ до аеропорту для всіх громадян, що мають право на евакуацію", - додав Мішель.

Президент США Джо Байден заявив, що, попри заклики союзників до "Талібану" продовжити евакуацію після 31 серпня, США встигають піти до цієї дати та зацікавлені завершити евакуацію якнайшвидше - через зростаючу загрозу атаки "Ісламської держави".

Однак ЄС просить про продовження дедлайну, оскільки він стурбований можливістю евакуйованих безпечно дістатися до аеропорту Кабула.

Мішель закликав нову афганську владу дозволити вільний проїзд всім іноземним і афганським громадянам, які бажають потрапити в аеропорт.

За словами речника Європейської комісії, евакуація всього персоналу ЄС з Афганістану завершена. Однак залишається незрозумілим, чи вдалося евакуювати тільки весь європейський персонал і їх сім'ї, чи також афганців, які працювали на ЄС.