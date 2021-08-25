Зеленский назначил нового посла Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Европейском союзе.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии", - говорится в документе.
Как известно, президент уволил главу представительства Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого 6 апреля.
Точицкий занимал должность главы представительства в ЕС с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге.
В тот же день Зеленский уволил Ченцова с должности посла в Нидерландах. Он был назначен послом в Нидерландах в марте 2017 года.
Напомним, 30 июля Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.
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