Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Заместитель генсека НАТО рассказал, каких реформ Альянс ожидает от Украины

Четверг, 26 августа 2021, 14:55

Заместитель Генсека НАТО Мирче Джоанэ призвал Украину продолжать осуществлять внутренние реформы на пути к дальнейшим решениям относительно ее будущего членства.

Об этом Джоанэ сказал в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Я бы сказал, что, когда речь идет о НАТО, конечно, нас больше интересуют вопросы реформирования институций национальной безопасности, управления и контроля, взаимосовместимости в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки, что очень сложно, но и очень важно.

Читайте также
"Сигнал Кремлю": Стефанишина о заявлении о невозможности вступления в НАТО до деоккупации

Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов - все эти вопросы не обязательно связаны с оборонным сектором, но также с ценностями, которых мы придерживаемся", - сказал Джоанэ.

"Вот почему мы призываем Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу. Я знаю, что в декабре будет совместный просмотр этой программы, и это лучший способ по-настоящему увидеть и заняться рядом вопросов", - добавил он.

Джоанэ подчеркнул, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть, и оно было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - в частности, на саммите в Брюсселе несколько месяцев назад.

"Я призываю наших украинских друзей держать курс и продолжать готовиться путем внутренних реформ, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений", - отметил заместитель генсека НАТО.

Джоанэ 23 августа посетил саммит Крымской платформы, на котором призвал Россию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-НАТО
powered by lun.ua

Статьи

Удар от США: какие последствия будет иметь лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой

США сделали важный шаг к лишению России статуса страны с рыночной экономикой. Какие последствия это будет иметь и что стоит учесть Украине? (укр.)
26 августа 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"

Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию

В чем плюсы и минусы трудоустройства украинцев в Чехии по сравнению с Польшей? Где выше зарплата, а где легче трудоустроиться? (укр.)
26 августа 2021 — Марцин Колодзейчик, EWL Group

Президент Эстонии: Украине понадобится под 20 лет для готовности к членству в ЕС

Керсти Кальюлайд: "Нельзя приравнивать российскую и советскую оккупацию, это две совершенно разные вещи".
25 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда