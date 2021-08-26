Не менее 12 военных США погибли, 15 ранены в результате теракта в аэропорту - Пентагон

США обнародовали первые официальные оценки о количестве американских граждан, погибших после серии нападений, совершенных террористами-смертниками в аэропорту Кабула.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в четверг на брифинге в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Маккензи сообщил, что речь идет о двух отдельных взрывах, а также о третьем террористе, который открыл огонь по людям из огнестрельного оружия.

Отметив, что это "тяжелый день" для США, генерал сообщил, что известно о гибели меньше 12 военнослужащих США, задействованных в спецоперации в аэропорту. Еще 15 американских военных, по последним данным, получили ранения.

Сейчас в Афганистане остаются около 1000 граждан США, подчеркнул представитель командования.

Число погибших афганцев в несколько раз выше, афганские власти заявляет о 60 подтвержденных жертвах.

Маккензи заявил, что США ожидают повторения терактов, поскольку подобные атаки нередко происходят сериями. Основные усилия будут направлены на недопущение повторения подобного, подчеркнул он.

Американские власти возлагают ответственность за взрывы на террористическую организацию ИГИЛ.

О том, как развивалась ситуация вокруг терактов в аэропорту, читайте в дайджесте ЕвроПравды.