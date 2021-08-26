Не менше 12 військових США загинули, 15 поранено через теракт в аеропорту Кабула

США оприлюднили перші офіційні оцінки щодо американських громадян, які загинули через серію нападів, вчинених терористами-смертниками в аеропорту Кабула.

Як повідомляє Європейська правда, про це заявив у четвер на брифінгу в Пентагоні очільник Центрального командування Збройних сил США, генерал Кеннет Маккензі

Маккензі повідомив, що йдеться про два окремих вибухи, а також про третього терориста, що відкрив вогонь по людях з вогнепальної зброї.

Наголосивши, що це "важкий день" для США, генерал повідомив, що відомо про загибель якнайменше 12 військовослужбовців США, задіяних у спецоперації в аеропорту. Ще 15 американських військових, за останніми даними, отримали поранення.

Наразі в Афганістані лишаються близько 1000 громадян США, підкреслив представник командування.

Кількість загиблих афганців є кількаразово вищою, афганська влада заявляє про 60 підтверджених жертв.

Маккензі заявив, що США чекають на можливе повторення терактів, оскільки подібні атаки нерідко відбуваються серіями. Основні зусилля будуть спрямовані на недопущення повторення подібного, наголосив він.

Американська влада покладає відповідальність за вибухи на терористичну організацію ІДІЛ.

Про те, як розвивалася ситуація навколо терактів в аеропорту, читайте у дайджесті ЄвроПравди.