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Байден пообещал отомстить за двойной теракт в Кабуле

Пятница, 27 августа 2021, 08:40

Президент США Джо Байден после терактов возле аэропорта Кабула, в результате которых погибли не менее 13 военных США и 90 афганцев, пообещал, что террористы заплатят за смертоносные атаки.

Об этом Байден заявил в своем экстренном обращении в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Тем, кто совершил это нападение, а также всем, кто желает Америке вреда, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", - заявил американский президент.

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Он сказал, что США известно, кем являются нападающие, и он готов предоставить дополнительные силы, если это необходимо для ответа на последние атаки. Байден также признал, что терактов в дальнейшем может быть еще больше.

"Я также приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по активам, руководству и объектах организации ИГИЛ-К. Мы ответим с силой и точностью в свое время, в выбранном нами месте и в выбранный нами момент", - заявил Байден.

Несмотря на атаки, США завершат свою миссию по вывозу "как можно большего количества людей" до 31 августа, сказал Байден.

Более 100 человек погибли, в том числе не менее 13 военнослужащих США и 90 афганцев, в результате нападений террористов-смертников в районе аэропорта Кабула в четверг.

Американские власти возлагают ответственность за взрывы на террористическую организацию ИГИЛ.

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Афганистан Байден США
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