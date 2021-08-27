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Число жертв теракта возле аэропорта Кабула превысило 100, среди них 13 военных США

Пятница, 27 августа 2021, 08:18

Более 100 человек погибли, в том числе не менее 13 военнослужащих США и 90 афганцев, в результате нападений террористов-смертников в районе аэропорта Кабула в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", представитель Министерства здравоохранения Афганистана сообщил CNN, что число жертв взрывов возросло до более 90 человек.

По словам чиновника, также более 150 человек ранены в результате взрывов.

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Представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 28 из убитых афганцев были членами "Талибана", сообщает BBC.

Кроме того, количество погибших американских военных, которых раньше было 12, возросло до 13. Ранения получили 18 военнослужащих США.

У аэропорта Кабула 26 августа было совершено две двойные бомбовые атаки, направленные на людей, которые хотят покинуть страну после захвата власти талибами.

Американские власти возлагают ответственность за взрывы на террористическую организацию ИГИЛ.

О том, как развивалась ситуация вокруг терактов в аэропорту, читайте в дайджесте ЕвроПравды.

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Афганистан США
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