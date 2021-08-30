Зачем Канада пошла на досрочные выборы

Канада пошла на вторые подряд досрочные парламентские выборы - они должны состояться 20 сентября.

Несмотря на то, что партия премьер-министра Джастина Трюдо на предыдущих выборах получила меньше мандатов, чем раньше, и им пришлось формировать правительство меньшинства, Канада довольно успешно справилась как с пандемией, так и с постковидним восстановлением экономики.

Поэтому, председатель канадского правительства решил пойти ва-банк, считая, что нынешняя ситуация - лучший шанс не просто сделать премьерский хет-трик, но и снова вернуть себе правительство большинства.

Реально этого достичь и почему этот вопрос становится важным и для Украины читайте в свежей аналитике Дмитрия Шеренговского Третья попытка Трюдо: зачем Канаде досрочные выборы и что это значит для Украины.

Идея перевыборов возникла из-за того, что почти сразу после победы в 2019 году в Либеральной партии Джастина Трюдо начали возникать проблемы со сбором голосов. Оппозиционные партии часто прибегали к отправке некоторых законопроектов на повторное рассмотрение и использовали другие процедурные пути для затягивания или блокирования решений.

15 августа Трюдо заявил, что с конца весны не чувствует конструктивного сотрудничества, а потому объявил о перевыборах, предложив канадцам определиться, кто дальше должен выводить страну из пандемии.

Несмотря на то, что Канада демонстрирует одни из самых высоких в мире показателей вакцинации, правительство потратило почти 159 млрд канадских долларов для борьбы с последствиями пандемии, а "оппозицию просто не слышно", ситуация на самом деле не является хорошей для правящей политсилы.

Угрозы повторения правительства меньшинства теперь выглядят намного больше, чем на выборах 2019 года. В момент объявления перевыборов опросы давали либералам около 34%, а консерваторам - 29%. При таких раскладах, если бы выборы состоялись 15 августа, либералы взяли бы большинство. Но через несколько недель от провозглашения настроения избирателей изменились - разрыв между консерваторами и либералами резко исчез.

Есть ли шансы у Джастина Трюдо и как "украинский вопрос" влияет на канадские предвыборные расклады, - читайте в аналитике Дмитрия Шеренговского из аналитического центра УКУ Третья попытка Трюдо: зачем Канаде досрочные выборы и что это значит для Украины