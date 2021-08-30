Навіщо Канада пішла на дострокові вибори

Канада пішла на другі поспіль дострокові парламентські вибори – вони мають відбутися 20 вересня.

Попри те, що партія прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на попередніх виборах отримала менше мандатів, ніж раніше, і їм довелося формувати уряд меншості, Канада досить успішно впоралася як з пандемією, так і з постковідним відновленням економіки.

Тож, голова канадського уряду вирішив піти ва-банк, вважаючи, що нинішня ситуація – найкращий шанс не просто зробити прем’єрський хет-трик, але й знову повернути собі уряд більшості.

Чи реально цього досягти та чому це питання стає важливим і для України читайте в свіжій аналітиці Дмитра Шеренговського Третя спроба Трюдо: навіщо Канаді дострокові вибори і що це означає для України.

Ідея перевиборів виникла через те, що майже одразу після перемоги у 2019 році в Ліберальної партії Джастіна Трюдо почали виникати труднощі зі збором голосів. Опозиційні партії часто вдавалися до відправки деяких законопроєктів на повторний розгляд та використовували інші процедурні шляхи для затягування чи блокування рішень.

15 серпня Трюдо заявив, що з кінця весни не відчуває конструктивної співпраці, а тому оголосив про перевибори, запропонувавши канадійцям визначитися, хто далі повинен виводити країну із пандемії.

Не дивлячись на те, що Канада демонструє одні з найвищих у світі показників вакцинації, уряд витратив майже 159 млрд канадських доларів для боротьби з наслідками пандемії, а "опозицію просто не чути", ситуація насправді не є такою доброю для правлячої політсили.

Загрози повторення уряду меншості тепер виглядають набагато більшими, аніж на виборах 2019 року. В момент оголошення перевиборів опитування давали лібералам близько 34%, а консерваторам – 29%. За таких розкладів, якби вибори відбулися 15 серпня, ліберали взяли б більшість. Та за кілька тижнів від проголошення настрої виборців змінилися – відрив між консерваторами та лібералами різко зник.

Чи є шанси у Джастіна Трюдо та як "українське питання" впливає на канадські передвиборчі розклади, - читайте в аналітиці Дмитра Шеренговського з аналітичного центру УКУ Третя спроба Трюдо: навіщо Канаді дострокові вибори і що це означає для України