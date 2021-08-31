ЕС обещает не допустить неконтролируемой миграции из Афганистана

Совет ЕС обещает усиливать свою поддержку третьим странам, которые принимают большое количество мигрантов и беженцев, чтобы не допустить повторения миграционного кризиса в связи с последними событиями в Афганистане.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам встречи глав МВД стран блока, передает "Европейская правда".

Министры внутренних дел встретились сегодня на внеочередном заседании, чтобы обсудить события в Афганистане, в частности, потенциальные последствия в сферах международной защиты, миграции и безопасности.

"Серьезность ситуации требует решительной и согласованной реакции ЕС и международного сообщества на ее многочисленные измерения", - говорится в заявлении.

"ЕС будет привлекать и усиливать свою поддержку третьим странам, в частности соседним и транзитным странам, которые принимают большое количество мигрантов и беженцев, для укрепления их способности обеспечить защиту, достойные и безопасные условия приема и стабильного существования для беженцев и принимающих общин. ЕС также будет сотрудничать с этими странами для предотвращения нелегальной миграции из региона, усиления способности управления границами и предотвращения контрабанды мигрантов и торговли людьми "- отметили министры.

Также ЕС и его государства-члены решили действовать совместно, чтобы предотвратить повторение неконтролируемых широкомасштабных потоков нелегальной миграции, с которыми они сталкивались в прошлом, путем подготовки скоординированного и упорядоченного ответа.

"ЕС и его государства-члены сделают все возможное, чтобы ситуация в Афганистане не привела к новым угрозам безопасности для граждан ЕС. Нужно приложить все усилия для того, чтобы режим Талибана прекратил все связи с международным терроризмом и чтобы Афганистан вновь не стал святилищем для террористов и организованных преступных групп", - говорится в заявлении.

"ЕС и его государства-члены при поддержке Frontex остаются решительными насчет эффективной охраны внешних границ ЕС и предотвращения несанкционированного въезда, а также помощи наиболее пострадавшим государствам-членам" - отметили также министры.

Вместе с тем Совет ЕС признал необходимость поддержки и обеспечения надлежащей защиты тех, кто в этом нуждается, в соответствии с законодательством ЕС и международными обязательствами, а также сблизить практику государств-членов по приему афганских искателей убежища.