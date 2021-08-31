ЄС обіцяє не допустити неконтрольованої міграції з Афганістану

Рада ЄС обіцяє посилювати свою підтримку третім країнам, які приймають велику кількість мігрантів та біженців, щоб не допустити повторення міграційної кризи у зв’язку з останніми подіями в Афганістані.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС за результатами зустрічі глав МВС країн блоку, передає "Європейська правда".

Міністри внутрішніх справ зустрілися сьогодні на позачерговому засіданні, щоб обговорити події в Афганістані, зокрема, щодо потенційних наслідків у сферах міжнародного захисту, міграції та безпеки.

"Серйозність ситуації, що розвивається, вимагає рішучої та узгодженої реакції ЄС та міжнародного співтовариства на її численні виміри" - йдеться у заяві.

"ЄС буде залучати та посилювати свою підтримку третім країнам, зокрема сусіднім та транзитним країнам, які приймають велику кількість мігрантів та біженців, для зміцнення їх спроможності забезпечити захист, гідні та безпечні умови прийому та стабільне існування для біженців та приймаючих громад. ЄС також буде співпрацювати з цими країнами для запобігання нелегальній міграції з регіону, посилення спроможності управління кордонами та запобігання контрабанді мігрантів та торгівлі людьми" - наголосили міністри.

Також ЄС та його держави-члени вирішили діяти спільно, щоб запобігти повторенню неконтрольованих широкомасштабних потоків нелегальної міграції, з якими вони стикалися в минулому, шляхом підготовки скоординованої та впорядкованої відповіді.

"ЄС та його держави-члени зроблять все можливе, щоб ситуація в Афганістані не призвела до нових загроз безпеці для громадян ЄС. Потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб режим Талібану припинив усі зв'язки з міжнародним тероризмом і щоб Афганістан знову не став святилищем для терористів та організованих злочинних груп" - йдеться у заяві.

"ЄС та його держави-члени за підтримки Frontex залишаються рішучими щодо ефективної охорони зовнішніх кордонів ЄС та запобігання несанкціонованому в’їзду, а також допомоги найбільш постраждалим державам-членам" - наголосили також міністри.

Разом з тим Рада ЄС визнала необхідність підтримки та забезпечення належного захисту тих, хто цього потребує, відповідно до законодавства ЄС та міжнародних зобов’язань, а також зблизити практику держав-членів щодо прийому афганських шукачів притулку.