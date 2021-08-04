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ВМС США начали масштабные учения со времен "холодной войны"

Среда, 4 августа 2021, 09:18

Военно-морские силы США с 3 по 16 августа проведут самые масштабные учения со времен холодной войны - Large Scale Exercise 2021.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте 6-го флота ВМС США.

В учениях принимают участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Mount Whitney, и подводные лодки. Учения будут охватывать тренировки в тактических и стратегических действиях.

"LSE 2021 - это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время холодной войны. Эти учения одновременно продемонстрируют решимость НАТО и смоделируют новые морские возможности США", - говорится в заявлении.

Военные учения пройдут в 17 часовых поясах, в учениях будут команды корпуса морской пехоты, экспедиционные силы морской пехоты и тому подобное.

6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами.

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