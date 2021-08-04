ВМС США почали наймасштабніші навчання з часів "холодної війни"

Військово-морські сили США з 3 по 16 серпня проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни - Large Scale Exercise 2021.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті 6-го флоту ВМС США.

У навчаннях беруть участь 36 кораблів, в тому числі авіаносець USS Mount Whitney, і підводні човни. Навчання будуть охоплювати тренування в тактичних і стратегічних діях.

"LSE 2021 - це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час холодної війни. Ці навчання одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості США", - йдеться в заяві.

Військові навчання відбудуться в 17 часових поясах, в навчаннях братимуть участь команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти тощо.

6-й флот США зі штаб-квартирою в Неаполі проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзними і міжвідомчими партнерами.