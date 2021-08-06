РФ использует "Северный поток-2" для шантажа Украины и Европы - глава МИД Польши

Российские власти дают понять, что будет использовать газопровод "Северный поток-2" как инструмент политического шантажа Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы", - сказал министр.

"В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" - это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО", - добавил Рау.

На этой неделе председатель комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и 10 его коллег из стран ЕС подписали совместное заявление, в котором высказались против договоренности США и Германии по газопроводу "Северный поток-2".

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

На днях глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования проекта против Украины.

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