ЕС подарил Нацполиции автомобили и оборудование на 3,4 млн евро

Национальная полиция Украина получила за средства Евросоюза автомобили и оборудование общей стоимостью около 3,4 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Консультативной миссии ЕС в Украине.

Официально подарок передали 10 сентября. Это 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных для сотрудничества с Европолом и Интерполом, а также костюмы взрывотехников и сопутствующее оборудование.

Оборудование предоставили в рамках программы "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" ("ПРАВО-Полиция"), которая реализуется при финансовой поддержке ЕС Управлением ООН по обслуживанию программы (ЮНОПС) в сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.

Как сообщает УНИАН, в церемонии передачи приняли участие глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.