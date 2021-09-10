Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЕС подарил Нацполиции автомобили и оборудование на 3,4 млн евро

Пятница, 10 сентября 2021, 17:57

Национальная полиция Украина получила за средства Евросоюза автомобили и оборудование общей стоимостью около 3,4 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Консультативной миссии ЕС в Украине.

Официально подарок передали 10 сентября. Это 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных для сотрудничества с Европолом и Интерполом, а также костюмы взрывотехников и сопутствующее оборудование.

 

Оборудование предоставили в рамках программы "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" ("ПРАВО-Полиция"), которая реализуется при финансовой поддержке ЕС Управлением ООН по обслуживанию программы (ЮНОПС) в сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.

Как сообщает УНИАН, в церемонии передачи приняли участие глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным

Впервые за последние годы Кремлю удалось получить существенные дивиденды от поддержки Лукашенко. Означает ли это конец суверенитета Беларуси? (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

В Европе почти не осталось стран, которые не принимают туристов из Украины или тех, кто едет в гости к друзьям. Но есть нюансы... (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда