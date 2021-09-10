ЄС подарував Нацполіції автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро

Національна поліція України отримала за кошти Євросоюзу автомобілі та обладнання загальною вартістю близько 3,4 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Консультативної місії ЄС в Україні.

Офіційно подарунок передали 10 вересня. Це 18 патрульних автомобілів, 40 автомобілів для підрозділів забезпечення публічної безпеки і порядку, дев'ять дефібриляторів, сучасні сервери та системи зберігання даних для співпраці з Європолом та Інтерполом, а також костюми вибухотехніків та супутнє обладнання.

Обладнання надали у рамках програми "Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного управління" ("ПРАВО-Поліція"), що реалізується за фінансової підтримки ЄС Управлінням ООН з обслуговування програми (ЮНОПС) у співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні.

Як повідомляє УНІАН, у церемонії передачі взяли участь голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Нацполіції Ігор Клименко.