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Офис генпрокурора Украины пояснил обвинения в отношении задержанного в Чехии россиянина

Понедельник, 13 сентября 2021, 16:22

Офис генерального прокурора Украины подтвердил актуальность запроса о выдаче россиянина, который был задержан в Чехии за то, что способствовал противоправной аннексии Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте офиса.

Отмечается, что украинская сторона обратилась в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины).

Голосеевский районный суд Киева избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, о задержании Александра Франчетти стало известно в воскресенье 12 сентября. Его задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

Сейчас Франчетти постоянно живет в Праге, где работает тренером по фитнесу. В 2019 году Чешское радио со ссылкой на источники сообщало, что Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.

Ранее на прошлой неделе в Чехии были приговорены к 20-летнему тюремному заключению двое чехов, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

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