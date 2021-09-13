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Президент Эстонии предложила изменить систему выборов главы государства

Понедельник, 13 сентября 2021, 17:58

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала внести изменения в систему выборов главы государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Кальюлайд, дату регистрации кандидатов в президенты можно было бы передвинуть на месяц или два раньше, а голосование в коллегии выборщиков должен выигрывать кандидат, набравший большинство голосов.

"К этому времени список кандидатов должен быть окончательным. Голосование в коллегии выборщиков должен выиграть тот, кто набрал больше всего голосов от желавших проголосовать. Не пожелавшие добровольно отказались от участия, хотя и пришли в зал. Это решение и право самих людей, но это не может отражаться на результатах голосования в большей степени, чем у тех, кто взвесил кандидатов и принял решение", - сказала она.

Она добавила, что местные самоуправления заслуживают быть в большей мере представленными в коллегии выборщиков.

"Таким образом, можно с легкостью вернуть доверие народа к процедуре президентских выборов", - сказала Кальюлайд.

Напомним, Кальюлайд покинет пост президента в начала октября, новым главой государства парламент избрал Алара Кариса.

Читайте также о том, почему Керсти Кальюлайд была самым популярным кандидатом, однако не была переизбрана: Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание.

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Эстония
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