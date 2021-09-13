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Президентка Естонії запропонувала змінити систему виборів глави держави

Понеділок, 13 вересня 2021, 17:58

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала внести зміни в систему виборів глави держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Кальюлайд, дату реєстрації кандидатів в президенти можна було б пересунути на місяць або два раніше, а голосування в колегії вибірників повинен вигравати кандидат, який набрав більшість голосів.

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"До цього часу список кандидатів повинен бути остаточним. Голосування в колегії вибірників повинен виграти той, хто набрав найбільше голосів від бажаючих проголосувати. Це рішення і право самих людей, але це не може відображатися на результатах голосування в більшій мірі, ніж у тих, хто зважив кандидатів і прийняв рішення", - сказала вона.

Вона додала, що місцеві самоврядування заслуговують бути більшою мірою представленими в колегії вибірників.

"Таким чином можна з легкістю повернути довіру народу до процедури президентських виборів", - сказала Кальюлайд.

Нагадаємо, Кальюлайд залишає посаду президента на початку жовтня. Парламент Естонії 31 серпня вже обрав Алара Каріса новим главою держави.

Читайте також про те, чому Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом, проте не була переобрана: Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

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Естонія
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