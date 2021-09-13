Президентка Естонії запропонувала змінити систему виборів глави держави

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала внести зміни в систему виборів глави держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Кальюлайд, дату реєстрації кандидатів в президенти можна було б пересунути на місяць або два раніше, а голосування в колегії вибірників повинен вигравати кандидат, який набрав більшість голосів.

"До цього часу список кандидатів повинен бути остаточним. Голосування в колегії вибірників повинен виграти той, хто набрав найбільше голосів від бажаючих проголосувати. Це рішення і право самих людей, але це не може відображатися на результатах голосування в більшій мірі, ніж у тих, хто зважив кандидатів і прийняв рішення", - сказала вона.

Вона додала, що місцеві самоврядування заслуговують бути більшою мірою представленими в колегії вибірників.

"Таким чином можна з легкістю повернути довіру народу до процедури президентських виборів", - сказала Кальюлайд.

Нагадаємо, Кальюлайд залишає посаду президента на початку жовтня. Парламент Естонії 31 серпня вже обрав Алара Каріса новим главою держави.

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