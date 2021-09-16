Посольство США призвало привлечь к ответственности убийц Гонгадзе

Посольство США в Украине призвало украинскую власть привлечь к ответственности убийц журналиста Георгия Гонгадзе и всех причастных к его похищению и убийству в 2000 году.

Об этом говорится в заявлении посольства, обнародованном в Twitter, пишет "Европейская правда".

"По случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе мы снова подчеркиваем: власти должны привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к его похищению и убийству", - сказано в сообщении американских дипломатов.

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В апреле этого года в Совете Европы призвали Украину расследовать убийства Гонгадзе, Кемерова, Шеремета.

В декабря 2020 года Комитет министров Совета Европы рассмотрел выполнение украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины" и выразил обеспокоенность по поводу незавершенного расследования через 20 лет после убийства журналиста.

16 сентября исполняется 21 годовщина со дня исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе. Впоследствии его нашли мертвым. Похоронили журналиста только в марте 2016 года.

Больше об обстоятельствах убийства Георгия Гонгадзе читайте в специальном материале "Украинской правды".