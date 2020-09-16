В представительстве ЕС напомнили о необходимости наказания для убийц Гонгадзе
Представительство ЕС в Украине в 20-ю годовщину похищения журналиста Георгия Гонгадзе, основателя "Украинской правды", напомнило о необходимости наказать виновных в его убийстве и других, кто совершал преступления против журналистов.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС.
"Сегодня мы вспоминаем украинского журналиста Георгия Гонгадзе, похищенного в этот день 20 лет назад. ЕС поддерживает свободу медиа как ключевую составляющую демократий во всем мире. Причастные к преступлениям против журналистов должны быть привлечены к ответственности", - отмечают в заявлении.
Remembering Ukrainian journalist Georgiy Gongadze abducted on this day 20 years ago. EU supports freedom of media as a key element of democracy all over the world. All those responsible for crimes against journalists must be brought to justice.— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 16, 2020
Ранее о необходимости наказания для причастных к убийству Гонгадзе напомнили также в посольстве Великобритании.
16 сентября исполнилксь 20 годовщина со дня исчезновения Георгия Гонгадзе. Впоследствии его нашли мертвым. Похоронили журналиста только в марте 2016 года.
Подробнее об обстоятельствах убийства Георгия Гонгадзе читайте в специальном материале "Украинской правды".