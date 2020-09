В представительстве ЕС напомнили о необходимости наказания для убийц Гонгадзе

Представительство ЕС в Украине в 20-ю годовщину похищения журналиста Георгия Гонгадзе, основателя "Украинской правды", напомнило о необходимости наказать виновных в его убийстве и других, кто совершал преступления против журналистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС.

"Сегодня мы вспоминаем украинского журналиста Георгия Гонгадзе, похищенного в этот день 20 лет назад. ЕС поддерживает свободу медиа как ключевую составляющую демократий во всем мире. Причастные к преступлениям против журналистов должны быть привлечены к ответственности", - отмечают в заявлении.

Remembering Ukrainian journalist Georgiy Gongadze abducted on this day 20 years ago. EU supports freedom of media as a key element of democracy all over the world. All those responsible for crimes against journalists must be brought to justice.