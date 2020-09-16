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В представительстве ЕС напомнили о необходимости наказания для убийц Гонгадзе

Среда, 16 сентября 2020, 16:30

Представительство ЕС в Украине в 20-ю годовщину похищения журналиста Георгия Гонгадзе, основателя "Украинской правды", напомнило о необходимости наказать виновных в его убийстве и других, кто совершал преступления против журналистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС.

"Сегодня мы вспоминаем украинского журналиста Георгия Гонгадзе, похищенного в этот день 20 лет назад. ЕС поддерживает свободу медиа как ключевую составляющую демократий во всем мире. Причастные к преступлениям против журналистов должны быть привлечены к ответственности", - отмечают в заявлении.

Ранее о необходимости наказания для причастных к убийству Гонгадзе напомнили также в посольстве Великобритании.

16 сентября исполнилксь 20 годовщина со дня исчезновения Георгия Гонгадзе. Впоследствии его нашли мертвым. Похоронили журналиста только в марте 2016 года.

Подробнее об обстоятельствах убийства Георгия Гонгадзе читайте в специальном материале "Украинской правды".

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