В представительстве ЕС напомнили о необходимости наказания для убийц Гонгадзе

Представительство ЕС в Украине в 20-ю годовщину похищения журналиста Георгия Гонгадзе, основателя "Украинской правды", напомнило о необходимости наказать виновных в его убийстве и других, кто совершал преступления против журналистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС.

"Сегодня мы вспоминаем украинского журналиста Георгия Гонгадзе, похищенного в этот день 20 лет назад. ЕС поддерживает свободу медиа как ключевую составляющую демократий во всем мире. Причастные к преступлениям против журналистов должны быть привлечены к ответственности", - отмечают в заявлении.

Remembering Ukrainian journalist Georgiy Gongadze abducted on this day 20 years ago. EU supports freedom of media as a key element of democracy all over the world. All those responsible for crimes against journalists must be brought to justice. — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 16, 2020

Ранее о необходимости наказания для причастных к убийству Гонгадзе напомнили также в посольстве Великобритании.

16 сентября исполнилксь 20 годовщина со дня исчезновения Георгия Гонгадзе. Впоследствии его нашли мертвым. Похоронили журналиста только в марте 2016 года.

Подробнее об обстоятельствах убийства Георгия Гонгадзе читайте в специальном материале "Украинской правды".