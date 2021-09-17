Инвестиции в биткоин: три способа вложиться  на бирже WhiteBIT и заработать на этом

Те, кто успел купить криптовалюту перед последним ростом цены, вышли в крупный профит (например, Tesla, чьи BTC по достижении $64 тыс. за единицу достигли $3 млрд). Эксперты прогнозируют к концу года как минимум возврат к прежнему максимуму. Как бы там ни было, логично, что интерес к активу всегда есть.

Простейший способ купить биткоин на бирже WhiteBIT – воспользоваться сервисом моментального обмена.

Если на вашем криптокошельке нет никакой криптовалюты: нужно завести USD, RUB, EUR или UAH на основной баланс, затем перевести средства на торговый. После чего купить актив. Операция осуществляется моментально.

Если на кошельке есть другая криптовалюта: переведите средства с основного на торговый баланс и выберите цифровой актив, который есть на вашем счету, для покупки.

Итак, три простейших низкорисковых пути инвестиций и заработка на биткоине с помощью ведущей европейской криптовалютной биржи WhiteBIT.

SMART-стейкинг против банковского депозита в долларе

Первый простой способ заработать на биткоине - оставить его на депозите. Такую услугу уже предлагают некоторые лучшие биржи криптовалют. Здесь важно выбирать поставщика, который конкурентен как традиционным финучреждениям, так и другим биржам. На WhiteBIT эта услуга называется SMART-стейкинг и является высококонкурентной как банкам, так и другим криптоплатформам по ряду причин:

1. Высокий процент за депозит. Рынок предлагает от 5% годовых на биткоин. Но WhiteBIT обеспечивает 28%-ную ставку.

2. Конкурентность банкам. Традиционные финучреждения предлагают от 1,5% до 11,25% на 12 месяцев за депозит в долларе. Соответственно, $1000 принесет всего $15 – $125. Переведенная в биткоин, эта сумма принесет $280, если оставить ее под процент на WhiteBIT.

3. Сроки, ставка и рентабельность. Сделать депозит в банке можно на срок от семи дней. На бирже – от десяти. При этом профит от вложения в криптовалюте есть, в банке он не имеет смысла.

Торговля

На WhiteBIT есть уникальные ордера, которые дополнительно страхуют своих пользователей от потерь. Они просты в использовании и носят название Conditional Market / Limit. Для обоих из них есть обязательное дополнительное условие, страхующее от потерь – пара-поводырь.

Conditional Market: выберите пару для торгов. Скажем, BTC/USDT. Укажите, сколько хотите потратить USDT (включая комиссию) на покупку. Далее выставите пару для корреляции, например, ETH/BTC, и условие – покупка должна осуществиться только если эфир будет стоить больше или меньше какого то количества BTC. Как только условие исполнится, покупка осуществляется по актуальной рыночной цене.

Conditional Limit: те же пары. Здесь биржей предоставляется возможность выставить уже два условия – и пару-поводырь, и лимитную цену. Когда достигается условие по паре поводырю, берется в учет второе условие - заявка должна попасть в стакан, когда цена за биткоин в USDT достигнет определенного значения.