Інвестиції в біткоїн: два способи вкласти гроші на біржі WhiteBIT і заробити

Ті, хто встиг купити криптовалюту перед останнім зростанням ціни, вийшли у значний профіт (наприклад, Tesla, чиї BTC після досягнення $64 тис. за одиницю досягли $3 млрд).

Експерти прогнозують повернення до останнього максимуму, або подолання цієї позначки та рух до $100 тис. за одиницю до кінця року. Хай там як, логічно, що інтерес до активу завжди є.

Як завести криптовалюту на рахунок WhiteBIT

Якщо на вашому гаманці немає жодної криптовалюти, треба покласти USD, RUB, EUR або UAH на основний баланс, потім переказати кошти на торговий. Після чого купити актив. Операція здійснюється моментально.

Якщо на гаманці є інша криптовалюта: перекажіть кошти з основного на торговий баланс та оберіть цифровий актив, який є на вашому рахунку, для покупки.

Отже, два найпростіших низькоризикових способи інвестувати та заробити на біткоіні за допомогою провідної криптовалютної біржі WhiteBIT.

SMART-стейкінг проти банківського депозиту в доларі

Перший легкий спосіб заробити на біткоїні — залишити його на депозиті. Таку послугу вже пропонують деякі біржі криптовалют. Тут важливо обрати конкурентного у порівнянні з традиційними фінустановами та іншими біржами постачальника послуг. На WhiteBIT це називається SMART-стейкінг та вважається висококонкурентною послугою по ряду причин:

1. Високий відсоток за депозит. Ринок пропонує від 5% річних на біткоїн. WhiteBIT забезпечує 28%-ву ставку.

2. Конкурентність банкам. Традиційні фінустанови пропонують від 1,5% до 11,25% на 12 місяців за депозит у доларі. Відповідно, $1000 принесе лише $15 — $125. Еквівалент цієї суми у біткоїні принесе $280 на WhiteBIT.

3. Терміни, ставка та рентабельність. Зробити депозит у банку можна на термін від семи днів. На біржі — від десяти. Втім, профіт від вкладу в криптовалюті є, в банку він не має сенсу.

Торгівля

На WhiteBIT є унікальні ордери, які додатково страхують своїх користувачів від фінансових збитків. Вони прості у використанні й мають назву Conditional Market/Conditional Limit. Для них є обов'язкові додаткові умови, що страхують — пара-поводир.

Conditional Market: оберіть пару для торгів. Скажімо, BTC/USDT. Вкажіть, скільки хочете витратити USDT (включаючи комісію) на придбання. Далі налаштуйте пару для кореляції, наприклад, ETH/BTC, і умову — покупка повинна здійснитися тільки якщо ефір буде коштувати більше або менше якоїсь кількості BTC. Щойно умова виповниться, покупка здійснюється за актуальною ринковою ціною.

Conditional Limit: ті самі пари. Тут біржею надається можливість виставити вже дві умови — і пару-поводир, і лімітну вартість. Коли досягається умова по парі поводирю, береться до уваги друга умова — заявка повинна потрапити в біржовий стакан, коли ціна за біткоїн в USDT сягне певного значення.