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В Румынии избили журналистов и эколога во время съемки фильма о незаконных вырубках леса

Суббота, 18 сентября 2021, 16:50

В Румынии во время съемки документального кино о незаконных вырубках леса избили двух журналистов и активиста-эколога - в нападении подозревают незаконных лесорубов.

Об этом говорится в публикации агентства АР, сообщает "Европейская правда".

Представитель полиции сообщил, что нападение произошло в четверг в районе Сучава, 11 человек допрашивают.

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Пострадавшие получили травмы, которые не опасны для жизни, но их оборудование было уничтожено.

В прошлом в Румынии было несколько других инцидентов с применением насилия, некоторые со смертельным исходом, в которых подозревали незаконных лесорубов. Власть обвиняли в том, что она не сделала достаточно, чтобы решить эту проблему.

"Уверяю вас, что румынская полиция очень внимательно отнесется к нападению. Будут приняты все юридические меры", - заявил в пятницу официальный представитель полиции Джорджиан Драган.

Он назвал незаконные вырубки лесов "бедой" и "приоритетом полиции".

Михай Драголя, один из избитых журналистов-расследователей, рассказал агентству, что нападавшие были вооружены топорами и битами.

В прошлом году Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Румынии за неспособность эффективно предотвратить незаконные рубки и за несоблюдение законодательства ЕС по охраняемых участках Natura 2000.

В 2019 году два лесники были убиты, когда реагировали на сообщения о незаконных рубках в отдельных делах.

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Румыния
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