Литовские пограничники показали видео, как в Беларуси заставляют мигрантов переходить границу с ЕС

Служба охраны госграницы Литвы опубликовала видеозапись, на которой, по их словам, белорусские пограничники силой заставляют мигрантов переходить границу Литвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Белорусские пропагандисты постоянно рассказывают выдумки о насилии литовских пограничников и жестоком обращении с мигрантами, но молчат, что грубую силу на границе применяют белорусские силовики", - отмечают в комментарии к видео.

На видеозаписи можно видеть, как силовики щитами выталкивают группу мигрантов, заставляя их идти в направлении литовских пограничников.

Отмечается, что эти 13 человек перед тем несколько дней провели между двух сторон и хотели вернуться в Беларусь и отправиться обратно в свою страну. В сообщении отмечается, что на территорию Литвы их так и не пустили, но регулярно приносили еду и воду.

"Сейчас эта группа мигрантов - в Беларуси, и, надеемся, они скоро вернутся домой", - добавляют в сообщении.

В середине августа МВД Литвы заявило о провокации со стороны Минска, когда 12 белорусских пограничников незаконно пересекли литовскую границу.