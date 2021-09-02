Литовські прикордонники показали відео, як у Білорусі змушують мігрантів переходити кордон з ЄС

Служба охорони держкордону Литви опублікувала відеозапис, на якому, за їхніми словами, білоруські прикордонники силою примушують мігрантів переходити кордон Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Білоруські пропагандисти постійно розповідають вигадки про насильство литовських прикордонників та нелюдське поводження з мігрантами, але мовчать, що грубу силу на кордоні застосовують білоруські силовики", - зазначають у коментарі до відео.

На відеозаписі можна бачити, як силовики щитами виштовхують групу мігрантів, примушуючи їх йти у напрямку литовських прикордонників.

Зазначається, що ці 13 людей перед тим кілька днів провели між двох сторін і хотіли повернутись у Білорусь та вирушити назад у свою країну. У повідомленні зазначають, що на територію Литви їх так і не впустили, але регулярно приносили їжу і воду.

"Зараз ця група мігрантів - у Білорусі, і, сподіваємось, вони скоро повернуться додому", - додають у повідомленні.

В середині серпня МВС Литви заявило про провокацію з боку Мінська, коли 12 білоруських прикордонників незаконно перетнули литовський кордон.