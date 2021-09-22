В Хорватии полиция идентифицировала загадочную женщину, найденную на острове с потерей памяти

В среду хорватская полиция заявила, что сумела установить личность женщины, которая была найдена в отдаленном районе на острове Крк без способности вспомнить, кто она и откуда приехала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Полиция опознала женщину как 57-летнюю Даниэлу Адамцову из Словакии. Ее личность сумели установить после получения многочисленных подсказок из Хорватии и из-за рубежа.

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Хорватские СМИ сообщили, что информация, раскрывающая личность, поступила из Соединенных Штатов, где она жила до 2015 года, прежде чем переехать в Ирландию.

Женщина была успешным дизайнером ювелирных изделий, но впоследствии стала бездомной.

Женщину обнаружили 12 сентября на острове Крк. Она сидела на скале недалеко от моря в отдаленной части острова, населенном медведями.

Хорватские СМИ сообщили, что женщина общалась на английском языке, но не могла назвать свое имя. У нее не было при себе документов, удостоверяющих личность, или мобильного телефона.

Полиция опубликовала фотографию, на которой изображена белокурая женщина с голубыми глазами и окровавленным лицом.

Хорватские спасательные службы заявили, что женщина ночевала на берегу моря и была найдена "истощенной, с легкими ранениями и дезориентированной".