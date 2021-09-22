У Хорватії поліція ідентифікувала загадкову жінку, знайдену на острові із втратою пам'яті

У середу хорватська поліція заявила, що вона зуміла встановити особу жінки, яка була знайдена в віддаленому районі на острові Крк без спроможності згадати, ким вона є і звідки приїхала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Поліція опізнала жінку як 57-річну Даніелу Адамцову зі Словаччини. Її особу зуміли встановити ​​після отримання численних підказок з Хорватії і з-за кордону.

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Хорватські ЗМІ повідомили, що інформація, яка розкриває її особистість, надійшла зі Сполучених Штатів, де вона жила до 2015 року, перш ніж переїхати в Ірландію.

Жінка була успішним дизайнером ювелірних виробів, але згодом стала бездомною.

Жінку виявили ​​12 вересня на острові Крк. Вона сиділа на скелі недалеко від моря у віддаленій частині острова, населеному ведмедями.

Хорватські ЗМІ повідомили, що жінка спілкувалася англійською мовою, але не могла назвати своє ім'я. У неї не було при собі документів, що засвідчують особу, чи мобільного телефону.

Поліція опублікувала фотографію, на якій зображена білява жінка з блакитними очима і закривавленим обличчям.

Хорватські рятувальні служби заявили, що жінка ночувала на березі моря і була знайдена "виснаженою, з легкими пораненнями і дезорієнтованою".