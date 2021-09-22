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Зеленский - генсеку НАТО: должна быть четкая временная перспектива членства Украины

Среда, 22 сентября 2021, 19:20

Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу относительно ее вступления в Альянс.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"На встрече с Йенсом Столтенбергом поблагодарил за неизменную поддержку Украины и участие представителя НАТО в саммите Крымской платформы в Киеве. Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменный", - говорится в сообщении президента Украины .

В пресс-службе главы государства позже сообщили, что Зеленский проинформировал Енса Столтенберга о ходе выполнения Украиной годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры" выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, Зеленский отметил важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.

Президент отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.

Напомним, президент Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом обсудили путь Украины в НАТО. Байден повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.

Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

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Украина-НАТО Зеленский Столтенберг
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