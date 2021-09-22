Зеленський – генсеку НАТО: має бути чітка часова перспектива членства України

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Нью-Йорку заявив про необхідність визначити для України часову перспективу щодо її вступу в Альянс.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"На зустрічі з Єнсом Столтенбергом подякував за незмінну підтримку України та участь представника НАТО у саміті Кримської платформи в Києві. Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - йдеться у повідомленні президента України.

На зустрічі з @jensstoltenberg подякував за незмінну підтримку 🇺🇦 та участь представника @NATO у саміті #КримськоїПлатформи в Києві. Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний. pic.twitter.com/Km0mnxPeVR — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021

У пресслужбі глави держави пізніше повідомили, що Зеленський поінформував Єнса Столтенберга про перебіг виконання Україною Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО.

Він висловив сподівання, що країни – члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та "маркери", виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом.

Говорячи про важливість спільних з Альянсом зусиль для посилення безпеки в Чорноморському регіоні, Зеленський наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя.

Президент зазначив, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань.

Нагадаємо, президент Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом обговорили шлях України до НАТО. Байден повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО, однак про конкретні терміни щодо членства мова не йшла.

Рішення червневого саміту НАТО визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.