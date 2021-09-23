Испания запретит пластиковую упаковку для фруктов и овощей с 2023 года

Запрет на продажу фруктов и овощей в пластиковой упаковке в супермаркетах Испании вступит в силу в 2023 году.

Такое постановление разработало Министерство экологических преобразований Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Запрет на полиэтиленовую упаковку для овощей и фруктов будет распространяться на продукцию весом менее 1,5 кг.

"Цель состоит в том, чтобы бороться с чрезмерным использованием упаковки наиболее эффективным способом", - сказал представитель министерства, добавив, что загрязнение пластиком "превысило все пределы".

Также планируется сделать 100% упаковки пригодной для вторичной переработки до 2030 года, а также наполовину сократить продажи пластиковых бутылок.

По данным правительства, Испания ежегодно производит 1,6 миллиона тонн отходов пластиковой упаковки, а перерабатывает меньше половины. Две трети того, что отправляется на свалки, не перерабатывается.